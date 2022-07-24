بالأسماء.. إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 12 شخصا بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كوبري برج البرلس على رافد الطريق الدولي، قادمين من رشيد ومتوجهين لمحافظة دمياط، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي، لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات الصحة، ومرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة تفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، بالقرب من كوبري برج البرلس على رافد الطريق الدولي، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين إصابة كل من، أحمد عبدالعزيز عبداللطيف، 20 سنة، بكدمات وسحجات، وأحمد عبدالجواد، 50 سنة، بجروح بالوجه، وإيمان خليل القاضي، 32 سنة، كسر بالانف وعلى محمد النافع، 25 سنة، اشتباه كسر بالساق اليسرى، وشريف رضا السيد، 16 سنة، باشتباه كسر بالساق اليسرى، وخالد محمد محمود، 26 سنة، باشتباه كسر بالحوض، وحسن أحمد حسن، 50 سنة، باشتباه نزيف بالبطن ، و علاء أبو العينين الحريني، 38 سنة، باشتباه كسر في عظام الوجه، وأحمد جمال تركي، 16 سنة، بكدمات وسحجات، وجمال سعيد محمد، 11 سنة، بكدمات وسحجات، وكريم أحمد عبدالكريم، 17 سنة، بكدمات وسحجات، وأحمد قاسم بسيوني، 19 سنة، بكدمات وسحجات.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتقديم الخدمات الطبية والإسعافات اللازمة لـ12 مصابا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كوبري برج البرلس على رافد الطريق الدولي الساحلي، متابعاً الخدمات الطبية والإسعافات وإجراء الأشعات للمصابين من بينهم أطفال وشباب وكبار تراوحت أعمارهم ما بين 11 سنة لـ50 سنة، وجميعهم من رشيد، وتم تقديم كافة الخدمات الطبية من إجراء الأشعات الازمة، وإجراء الكشف الطبي، وعمل الإسعافات اللازمة.

وأوفد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وفدا لمتابعة حالة المصابين وتقديم الخدمات الطبية لهم، وصرف العلاج الازم، ومتابعة حالتهم حتى خروجهم والاطمئنان عليهم.