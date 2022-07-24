انتشال جثمان شاب غرق بترعة النعناعية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنوفية، من انتشال جثمان شاب غرق بفرع النيل المار بقرية كفر الفرعونية بمركز أشمون، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة أشمون بغرق شاب أثناء الاستحمام مع أصدقائه هربا من حرارة الجو بقرية كفر الفرعونية وبالانتقال تبين أن الشاب يدعى محمد م 21 عامًا طالب بالفرقة الثالثة بكلية السياحة والفنادق جامعة السادات غرق أثناء نزوله للاستحمام جرفه التيار،و تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنوفية، من انتشال جثمان تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.