اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 يوليه 2022 01:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

انتشال جثمان شاب غرق بترعة النعناعية فى المنوفية

الأحد، 24 يوليه 2022 12:04 ص
انتشال جثمان شاب غرق بترعة النعناعية فى المنوفية اسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنوفية، من انتشال جثمان شاب غرق بفرع النيل المار بقرية كفر الفرعونية بمركز أشمون، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة أشمون بغرق شاب أثناء الاستحمام مع أصدقائه هربا من حرارة الجو بقرية كفر الفرعونية وبالانتقال تبين أن الشاب يدعى محمد م 21 عامًا طالب بالفرقة الثالثة بكلية السياحة والفنادق جامعة السادات غرق أثناء نزوله للاستحمام جرفه التيار،و تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنوفية، من انتشال جثمان تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

محافظة المنوفية

امن المنوفية

انتشال جثمان

ترعة النعناعية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة