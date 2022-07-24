القبض على عاطل بحوزته 13 لفافة هيروين قبل ترويجها في المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 13 لفافة هيروين وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة المركز، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية،إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية،من تمكن المقدم مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف،والنقبب محمد سالم معاون مباحث مركز شرطة منوف،من ضبط "م. ع" عاطل ومقيم بقرية فيشا الكبرى وبحوزته 13 لفافة هيروين، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة المركز،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.