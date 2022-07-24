إجراء 5 عمليات جراحية متقدمة بالمبادرة الرئاسية لمواجهة قوائم الانتظار بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية والعلاجية والقضاء على قوائم الإنتظار لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى، مشددا على إتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية بكافة المستشفيات بمختلف أنواعها دون تحميل المواطن أية أعباء مالية حرصاً من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وفى هذا السياق قامت مديرية الصحة بالبحيرة بمواصلة فعاليات المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار المرضى، حيث قام الفريق الطبى بمستشفى الدكتور حمدى الطباخ بأبو حمص، بإجراء 5 عمليات كبرى منهم ثلاث عمليات متقدمة فى مناظير جراحة العظام، حالتين إصلاح وتر العضلة الدوارة بالكتف وحالة رباط صليبى أمامى، كما تم إجراء عمليتين لإستئصال المرارة جراحيًا بالمنظار ضمن عمليات الجراحة العامة.

من جانبه أشاد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بهذه الجهود المتميزة واثنى على نجاح الفريق الطبي المشارك فى هذه العمليات، مؤكدًا أن ذلك يأتي فى إطار اهتمام الدولة المصرية واهتمام الدولة بالقضاء على قوائم الإنتظار بالنسبة للعمليات الجراحية .