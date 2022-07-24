اليوم السابع
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الصحة: السجائر الإلكترونية لا تساعد فى الإقلاع عن التدخين "إنفوجراف"

الأحد، 24 يوليه 2022 11:51 ص
الصحة: السجائر الإلكترونية لا تساعد فى الإقلاع عن التدخين "إنفوجراف" انفوجراف لوزارة الصحة
كتب ـ وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن السجائر الإلكترونية لا تساعد فى الإقلاع عن التدخين، كما أن أضرارها مثل أضرار التدخين الطبيعي لكونها تحتوى علي النيكوتين والعديد من المواد السامة.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن التوقف عن التدخين قبل سن الأربعين يقلل خطر الوفاة بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين بنسبة 90 %.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت  إن التدخين لا يقلل من التوتر ولا يساعد علي التفكير بشكل أفضل كما روجت له السينما والدراما المصرية علي مدار السنوات الماضية، وتابعت: التدخين يزيد من ضربات القلب ويقلل نسبة الأكسجين في الدم.
 
وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين المدخنين بالإقلاع عنه والحفاظ على الصحة العامة.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن المدخنين من الفئات الأكثر عرضة وتأثرا بفيروس كورونا حيث يعرضهم التدخين إلى الإصابة بأمراض القلب والرئة والأوعية الدموية، وطالبت بالتوقف عن التدخين للحماية من أضراره.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن 9 من كل 10 مدخنين يبدأون التدخين قبل بلوغهم 18 عامًا ونصحت وزارة الصحة الشباب بالبعد عن التدخين تجنبا لمخاطره ومضاعفاته .
 

الصحة

التدخين

التدخين الالكترونى



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