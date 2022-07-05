اليوم السابع
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الصحة تحذر: التبغ بكل أشكاله يقتل 50% من المدخنين سنويا

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 12:52 م
الصحة تحذر: التبغ بكل أشكاله يقتل 50% من المدخنين سنويا سجائر - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن التبغ بكل أشكاله مثل السجاير والشيشة والتبغ المسخن والسجاير الإلكترونية تتسبب في قتل 50٪؜ من المدخنين سنويا .
 
وكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أكد أن المبادرة الرئاسية لدعم الحياة الصحية، وتشمل إطلاق حملات توعوية تستهدف جميع فئات المجتمع، واتخاذ إجراءات تهدف لـتطبيق أنماط التغذية الصحية.
 
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الإقلاع عن التبغ أحد أهم الاهداف الخاصة بالمبادرة، مشيرا إلي أنه تم تخصيص 30 عيادة للإقلاع عن التدخين منتشرة بمستشفيات الصدر وبعض مستشفيات الصحة النفسية بمحافظات الجمهورية.
 
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن جميع خدمات المبادرات الرئاسية تقدم بالمجان، مضيفا أن المنافذ التى تؤدى الخدمة منتشرة في جميع انحاء الجمهورية .
 

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