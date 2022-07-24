الرعاية الصحية تبدأ مقابلات المتقدمين للوظائف القيادية والإشرافية بجنوب سيناء

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن بِدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية والتكرارية بفرع الهيئة بمحافظة جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك فى إطار بدء التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالمحافظة.

وكانت الهيئة، أعلنت فتح باب التقدم للالتحاق بالعمل بـ 44 وظيفة من الوظائف المتاحة بفرع الهيئة والمنشآت الصحية التابعة لها بجنوب سيناء، تشمل وظائف (مدير الفرع، نائب مدير الفرع)، ومدراء إدارات (المكتب الفنى، الرعاية الثانوية والثالثية، الرعاية الأولية، مكافحة العدوى، الجودة، السلامة والصحة المهنية، الإدارة القانونية، المراجعة الداخلية والحوكمة، التسويق، الشئون الهندسية والمشروعات، الإدارة الاستراتيجية، نظم المعلومات والتحول الرقمى، رضاء المنتفعين، الإمداد، الشئون المالية، الشئون الإدارية، الموارد البشرية، الأمن).

وأضافت، تشمل الوظائف مسئولى لإدارات (الإعلام، الشئون الفندقية، التوعية والمبادرات، رضاء العاملين والدعم المعنوى، التدريب الطبي)، إضافة إلى أعضاء بإدارات (الجودة، الإدارة القانونية، السلامة والصحة المهنية، المراجعة الداخلية والحوكمة، التسويق، الشئون الهندسية، الإدارة الاستراتيجية، المكتب الفنى، الرعاية الأولية، الرعاية الثانوية والثالثية، مكافحة العدوى، نظم المعلومات، الإمداد، الشئون المالية، الشئون الإدارية، الموارد البشرية، رضاء المنتفعين)، وأخصائيى (إعلام، فندقة).

وتابعت، أنه سيتم شَّغل مجموعة الوظائف القيادية والإشرافية والتكرارية سالفة الذِكر، وذلك بعد استيفاء المتقدم للوظيفة الشروط والمعايير الموضوعة للوظيفة التى يرغب شغلها، والتى تضمن النزاهة والشفافية واختيار أفضل العناصر القيادية أو المهنية للعمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أنه سيتم تسكين الوظائف القيادية والإشرافية والتكرارية بفرع هيئة الرعاية الصحية ومنشآتها الصحية بمحافظة جنوب سيناء بما يتماشى مع استكمال الخطوات التى تقوم بها الهيئة فى الاستعانة بالكفاءات والخبرات وعمل أفضل الكوادر البشرية لديها؛ والذى يضمن تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك تماشيًا مع الفكر الاستراتيجى للهيئة ورؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية، وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين، والأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر2030.