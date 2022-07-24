الدفاع المدنى بالوادى الجديد يسيطر على حريق فى مزرعة نخيل على مساحة 4 أفدنة

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق فى مزرعة نخيل على مساحة 4 أفدنة بمركز الخارجة دون إصابات أو حالات وفاة حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه والانتهاء من مراحل التبريد وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية والإطفاء يفيد بنشوب حريق فى مزرعة نخيل بمدينة الخارجة وتبين نشوب حريق بمزرعة نخيل على مساحة 4 أفدنة بزمام بئر 17 خلف محطة القطار جنوب مدينة الخارجة، أسفر عن تفحم أكثر من 200 نخلة تقريبًا، وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء وإخماد الحريق والسيطرة عليه دون خسائر بشرية وجارى تبريد منطقة الحريق وتحرر محضر بالحريق، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيقات.