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الدفاع الروسية: تدمير سفينة أوكرانية ومخزن صواريخ "هاربون" أمريكية

الأحد، 24 يوليه 2022 12:41 م
الدفاع الروسية: تدمير سفينة أوكرانية ومخزن صواريخ "هاربون" أمريكية الجيش الروسى - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت وزارة الدفاع الروسية، تدمير سفينة حربية أوكرانية ومخزن صواريخ أمريكية مضادة للسفن من طراز "هاربون" بضربة صاروخية عالية الدقة.


وقالت الوزارة ، في بيان اليوم الأحد "دمرنا بصواريخ بحرية عالية الدقة بعيدة المدى سفينة حربية أوكرانية في حوض ميناء أوديسا ومستودعا لصواريخ "هاربون" المضادة للسفن، التي سلمتها الولايات المتحدة إلى كييف". 


وأضاف البيان:" جرى إخراج مرافق منشأة اصلاح وتحديث السفن التابعة للقوات البحرية الأوكرانية عن العمل"، منوها أيضا إلى استهداف طائرات القوات الجوية الأوكرانية المتمركزة في مطار "كاناتوفو" العسكري الواقع في مقاطعة "كيروفوجراد" باستخدام أسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة.

 


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