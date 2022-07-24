الجامعة العربية: نسعى لتعزيز الإعلام التربوى والانتماء الوطنى

بيشوى رمزى

تشارك جامعة الدول العربية فى سلسلة من الاجتماعات المقرر انعقادها فى المملكة الأردنية، خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو، منها الحلقة النقاشية البحثية حول دور الإعلام العربي في مكافحة الإرهاب والتطرف، واجتماع فريق الخبراء المعني برصد ودراسة جميع الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف والإرهاب وتأثيرها على الأمن المجتمعي، بالإضافة إلى الاجتماع 17 لفريق العمل المكلف بالإعلام الإلكتروني.

ومن المقرر أن يترأس الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير أحمد رشيد خطابي وفد الأمانة العامة، خلال هذه الاجتماعات.

ومن جانبه، أكد السفير خطابي ان هذه الاجتماعات التي تندرج في نطاق التحضير للدورة المقبلة لمجلس وزراء الاعلام العرب تكتسي أهمية خاصة بحكم طبيعة القضايا المطروحة بما فيها تعزيز الدور الفعال للاعلام، بكل مكوناته ،في محاربة الارهاب والتطرف ، ونشر ثقافة تربوية لاحتواء هذه الظاهرة العابرة للحدود بشراكة مع الأجهزة والجهات المعنية في الدول العربية .

وفي هذا السياق ، أعرب عن تطلع قطاع الاعلام والاتصال ، تمشيا مع توصيات الدورة 14 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري المذكور ، للاستئناس بالتجربة الأردنية في مجال الإعلام التربوي الذي يظل المدخل القويم لتعزيز الانتماء الوطني ولدعم العمل الجماعي الهادف لاجتثاث جذور الارهاب ، بكل أشكاله ، في البلدان العربية .

كما اعتبر سعادة السفير ان تنوع قضايا هذه الاجتماعات بما فيها تعاظم دور الاعلام الالكتروني وتأثيرات الالعاب الالكترونية على سلوكيات الشباب والأطفال،والتوصيات التي ينتظر التوصل إليها بإسهام ملموس من خبراء الدول الاعضاء والمنظمات الممارسة لمهام اعلامية تحت مظلة الجامعة العربية من شأنها إثراء الجهود المتواصلة وتعميق الحوار حول تحديث الاستراتيجية الاعلامية العربية المشتركة لمكافحة الارهاب وإحكام آليات خطتها التنفيذي.