الثلاثاء.. ملتقى توظيف برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تنظيم الملتقى التوظيفي الأول الخاص ببرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، والمُقام تحت شعار "من الحماية إلى الإنتاج"، لتوفير فرص عمل للشباب والفتيات القادرين على العمل من برنامج تكافل وكرامة بمشاركة عدد من الشركات والمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 26 / 7 / 2022، الساعة 10 صباحاً بنادي الربيع بمدينة الزقازيق.

وأوضح محافظ الشرقية أن الملتقى مُقام بالتنسيق بين المحافظة ومديريتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة لتمكين الفئات القادرة على العمل من برنامج تكافل وكرامة بتوفير فرص عمل حقيقية لهم بالقطاع الخاص تدر عليهم دخلاً وتحقق لهم حياه كريمة.

أشاد محافظ الشرقية بالتعاون والتنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة في إطلاق المبادرة والتي تهدف إلى مد مظلة الحماية المجتمعية للفئات المستهدفة من برنامج تكافل وكرامة، والذي اطلقته الدولة لتحقيق حياه أفضل للمواطنين.