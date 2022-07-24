التصريح بدفن جثث ضحايا تصادم أتوبيس وميكروباص غرب الإسكندرية

الاسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث، حول واقعة حادث انقلاب أتوبيس نقل العام وميكروباص في أحد المصارف، والذي تسبب في وفاة وإصابة 16 شخصا، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بانقلاب أتوبيس نقل عام وسيارة ميكروباص أمام مساكن الناصرية الجديدة قسم العامرية ثان، وانقلابهم بأحد المصارف بطريق مساكن الناصرية الجديدة قرية أبوبسيسة، عقب تصادمهما مع بعضهم البعض.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وقيادات الحي، بصحبه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين تصادم أتوبيس نقل عام أثناء خروجه من الموقف المخصص له مع سيارة ميكروباص وانقلابهم بأحد المصارف، مما تسبب في مصرع 8 أشخاص وهم كل من:" الحسيني عبدالناصر، ومحمد أحمد، مقيم قرية الكرنك، وعبير علي حامد عبدالهادي، وسحر علي حامد، نجع حفيظ، وكريم محمد أبو الفتوح محمد، واحمد محمد أبو الفتوح محمد، مقيم النجع الشرقي، وعلي علي محرم إبراهيم، مقيم بكرموز، وسعاد السيد السيد، مقيمة مساكن الناصرية".

واصابه 8 آخرين وهم كل من "يسرى صلاح صبحي، وهبة أبوزيد السيد، ومصطفى عبدالهادي محمد، ومحمد علي عطية، وأحمد فتحي أحمد، ونبيل يوسف نبيل، ورشاد علام محمد، وكوثر محمد عبدالعال".

وتم جلب ونش عملاق لرفع السيارة والاتوبيس من داخل المصرف وسط مسئولي حي العامرية ثان وتواجد القيادات الأمنية واهالي الضحايا، تم نقل المصابين الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم والجثث الي المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.