شهود عيان يروون تفاصيل انقلاب أتوبيس وسيارة ميكروباص في مصرف بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

ذكر شهود عيان من حادث انقلاب أتوبيس نقل عام وسيارة ميكروباص لـ"اليوم السابع " أنهم فوجئوا بارتطام شديد دون سابق إنذار بين الأتوبيس وسيارة الأجرة في وسقطوا في المصرف مما ادي الي مصرع 6 ودخل 8 من المصابين بكدمات متفرقة .

وقال شادي ناصر عبد اللطيف من سكان مساكن الناصرية الجديدة أحد شهود العيان أن الأتوبيس كان يسير بسرعة في اتجاه طريق المساكن والميكروباص في طريقه إلى الطريق العمومي المؤدي إلى الصحراوى تصادم الأتوبيس في السيارة وسقط بها في المصرف .

وأضاف شادي ناصر لـ"اليوم السابع" أن السيارة الميكروباص كان لها عدد 5 عمال شركة خاص بمنطقة برج العرب والسائق أثناء عودتهم من العمل تصادم الأتوبيس بهم وسقطوا الأتوبيس والسيارة في المصرف معا، وعلى الفور جاءت سيارات الشرطة والاسعاف ونش لسحب السيارة والأتوبيس من المصرف.

وأشار محمد إبراهيم من سكان مساكن الناصرية الجديدة وأحد شهود العيان أن الأتوبيس كان في اتجاه المساكن وكان يسير بسرعة وتصادم بالسيارة وان السيارة فوجئت بالاتوبيس أمامه ودفعه بقوة إلى المصرف مما أدى إلى وفاة 6 عمال من بينهم سائق السيارة الميكروباص .

استقبلت مستشفى العامرية غرب محافظة الاسكندرية 6 متوفين و8 مصابين وخروج اثنين في حادث انقلاب أتوبيس نقل عام وميكروباص بأحد المصارف بطريق الناصرية عقب تصادم بطريق غرب.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية إخطارا بورود بلاغ بانقلاب أتوبيس نقل عام بأحد المصارف العمومية بمنطقة مساكن الناصرية الجديدة ووجود حالات وفاة ومصابين وعلى الفور انتقل الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الإسعاف وتحرر محضر بالواقعة ونقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى العامرية العام .