التحقيقات: المتهمة بسرقة مجوهرات السيدات بالجمالية ارتكبت جرائم سابقة

كتب سليم على

كشفت النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن السيدة المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية بأسلوب "المغافلة" فى الجمالية، لها معلومات جنائية سابقة، واعتادت ارتكاب وقائع سرقة مشابهة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولها، للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لايتناسب مع قيمتها الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وتبين أنها (مقيمة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) وبحوزتها (سلسلة ذهبية مجهولة المصدر) ، وبمناقشتها عن مصدرها إعترفت بسرقتها من (صاحبة محل عملها ، مقيمة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) بأسلوب "المغافلة" ، وبإستدعاء الأخيرة تعرفت على المضبوطات وإتهمتها بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.