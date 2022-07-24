التجارة: نسعى لتوطين صناعات القيمة المضافة لزيادة الصادرات لـ100 مليار دولار

قال الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة، تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية أكبر بكثير من أى أزمة عالمية شهدناها خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن مستويات مديونيات الحكومات والدول تضاعفت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف رئيس التمثيل التجارى بوزارة التجارة، خلال مداخلة حواره ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إن مصر تحاول تحقيق خطة الوصول إلى 100 مليار دولار للصادرات المصرية وسط تحديات كبيرة، مشيرا إلى أنه نسعى إلى توطين الصناعات ذات القيمة المضافة سيؤدى إلى زيادة الصادرات المصرية وصولا لـ100 مليار دولار، فمصر استطاعت زيادة صادراتها إلى 45 مليار فى 2021 رغم التحديات المتمثلة فى أزمة الامدادات وكورونا، فصادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية زادت بنسبة 50%، وزيادة الصادرات المصرية إلى فرنسا بنسبة 200%.

ولفت رئيس التمثيل التجارى بوزارة التجارة، إلى أن إجمالى صادرات مصر بلغت 45.3 مليار دولار من بينها 32 مليار لمواد غير بترولية فى 2021 بزيادة حوالى 26%، مشيرا إلى أن الوزارة تتحمل فوارق مصروفات الشحن الخاصة بمنتجات المصدرين المصريين خاصة الموجهة إلى افريقيا.

وأكد رئيس التمثيل التجارى بوزارة التجارة، إلى أنه تم الوصل إلى اتفاقات بتطبيق إعفاءات جمركية للصادرات المصرية إلى 54 دولة افريقية بنسبة 100%، مشيرا إلى أن 16 مليار جنية قيمة المساندة التصديرية للمصدرين المصريين لتحسين جودة منتجاتهم الموجهة إلى الخارج.

وأوضح رئيس التمثيل التجارى بوزارة التجارة، إن الزيارات الأخيرة للقيادة السياسية ورئيس الوزارء والمسؤولين المصريين إلى الخارج تؤدى إلى توضيح الصورة الحقيقية لمناخ الاستثمار بمصر.