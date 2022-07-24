الإسكندرية مش بحر وبس.. قلعة قايتباى تخطف الزائرين من الشواطئ.. صور

الاسكندرية جاكلين منير

أجرى "اليوم السابع" جولة بقلعة قايتباى، أحد أهم الآثار الإسلامية بالإسكندرية، والتى تستقبل أعداد كبيرة من الزائرين والسائحين يوميا الذين تركوا الشواطئ فى ذروة موسم الصيف، وجاءوا إلى القلعة لقضاء يوم ممتع وسط روعة المناطق الأثرية والمتاحف المتواجدة فى الساحة الخارجية للقلعة.

وشهد متحف المحنطات البحرية إقبال كبير من الزائرين، حيث يحتوى المتحف من الداخل والذى يوجد داخل جسم القلعة من الجهة الخلفية مجموعة نادرة من الكائنات البحرية، حيث يوجد بالداخل مجسم لعروس البحر الحقيقية، وهى كائن بحرى ويشبه الهيكل العظمى له الانسان إلى حد كبير، كما يوجد أيضا مجسم كبير لهيكل عظمى لتمساح عملاق عثر علية منذ 100 عام، ومجموعة من الطحالب البحرية التى تستخدم فى صناعة الأدوية والمصل، بالإضافة إلى مجموعة من محنطات الأسماك النادرة، وحفريات اكتشفت لأسماك فى عصور مختلفة.

وشهد أيضا متحف الأحياء المائية، إقبال كبير وهو يضم مجموعة من الأسماك النادرة الحية حول العالم، والتى وضعت داخل أحواض زجاجية ويتم توفير عناصر الضبط البيئى لتوفير مناخ يلائم البيئة البحرية التى تم صيدها منها، حيث يوجد بالمتحف سمكة الصخرة السامة، وسمكة الديك السامة، وكذلك الترسة البحرية، أو السلحفاة البحرية المنقرضة والمجرم صيدها أو بيعها فى أسواق الإسكندرية.

ويوجد بساحة القلعة الممشى السياحى الذى ينتشر به بازارات بيع الهدايا التذكارية للزائرين والسائحين، حيث ينتشر بيع القواقع والأصداف البحرية ومجسمات فرعونية وإكسسوارات مختلفة تحمل الطابع الفرعونى والسكندرى.

تقع قلعة قايتباى فى نهاية جزيرة فاروس بأقصى غرب الإسكندرية، وشيدت فى مكان منارة الإسكندرية القديمة التى تهدمت سنة 702 هـ إثر الزلزال المدمر الذى حدث فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وقد بدأ السلطان الأشرف أبو النصر قايتباى بناء هذه القلعة فى سنة 882 هـ وانتهى من بنائها سنة 884 هـ.