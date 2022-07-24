اعرف الفرق بين جدرى القرود والطفح الجلدي التقليدى؟

كتبت فاطمة خليل

جدري القرود هو مرض فيروسي حيواني المنشأ يسببه فيروس جدري القرود ، إنه مرض معد ينتشر من خلال الاتصال الوثيق مع شخص أو حيوان مصاب يمكن للجلد المصاب أو الجهاز التنفسي أو الأغشية المخاطية أن تسمح لفيروس جدري القرود بدخول الجسم، فى هذا التقرير نتعرف هل أنت مصاب بجدرى القرود أم أنه مجرد طفح جلدي، بحسب موقع "health".

يشبه جدرى القرود الجدري، ولكنه أخف ونادرًا ما يكون قاتلًا، ويظهر الطفح الجلدي لجدري القردة عادة في غضون 3-4 أيام من الحمى، لكنه مرض ذاتي الشفاء مع آثار جانبية تستمر من 2-4 أسابيع.



كيف يختلف طفح جدري القرود عن الطفح الجلدي العادي؟

غالبًا ما يصاحب جدري القرود أعراض خفيفة ولكن قد يتحول بشكل غير متوقع إلى حالة شديدة في العديد من المرضى. غالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من جدري القرود من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مثل الحمى والقشعريرة والتعب والضعف وآلام الجسم والعضلات أو تورم الغدد الليمفاوية.

ومع ذلك ، يمكن أن يحدث طفح جلدي بشكل متكرر. عادة ما تكون حمراء اللون وتكون عبارة عن نتوءات مسطحة مؤلمة.

في حين أن جدرى القرود عبارة عن طفح جلدي، يمكن أن يحدث كلاهما في أي جزء من الجسم. في وقت سابق ، تم التعرف على جدري القرود من خلال الطفح الجلدي ، وعادة ما يبدأ من الوجه ، ولكن في الفاشية الحالية ، يبدو أن الطفح الجلدي موجود في الغالب في الأعضاء التناسلية.



أعراض جدري القرود غالبًا ما يخلط الناس بين الطفح الجلدي الناتج عن جدري القرود والطفح الجلدي الطبيعي.

عادة ما تمتلئ طفح جدري القرد بسائل أبيض يختلف عن الطفح الجلدي العادي.

يمكن أن يكون الطفح الجلدي عبارة عن جزء من نتوءات منتفخة من الجسم أو شيئًا مثيرًا للخدش والتهيج على الجلد. يمكن أن تسبب حروق الشمس وجفاف الشتاء وبق الفراش والعث والعدوى والمواد المسببة للحساسية واضطرابات الجهاز المناعي والأدوية الطفح الجلدي.

يمكن أن ينتقل جدري القرود من الحيوانات إلى البشر أو من البشر إلى الحيوانات.

من المهم أن نبحث عن العلامات لتحديد نوع الطفح الجلدي قبل طلب أي استشارة طبية.



الوقاية من جدرى القرود والطفح الجلدي * تجنب فرك المنطقة المصابة وضع المرطب في جميع أنحاء الجسم

* استخدم الضغط البارد

* جربي استخدام منظفات لطيفة أثناء الاستحمام

* ترك المنطقة المصابة مكشوفة للهواء قدر الإمكان

* استخدم كريم الهيدروكورتيزون أو بعض الأدوية الأخرى لتخفيف الألم

* نظف نفسك قدر الإمكان بالمطهر والماء

* حاول تغطية فمك وأنفك بأقنعة عندما تكون في مكان مزدحم

* تجنب الاتصال مع الأفراد الذين قد يكونون ملوثين بالعدوى

* تجنب ملامسة فراش شخص أو حيوان مصاب