اكتشاف أول إصابة بفيروس جدرى القرود لدى الأطفال فى أمريكا

كتب محمد جمال

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، أول حالة إصابة بفيروس جدرى القرود لدى الأطفال فى البلاد، وأفادت شبكة "سى بى اس نيوز" بأن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها اكتشفت أول حالتى إصابة بجدرى القرود لدى طفلين في الولايات المتحدة، وذكرت روشيل والينسكى، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن الطفلين يرتبطون بمجموعة من "مجتمع الرجال المثليين"، مضيفة أن كلا الطفلين فى حالة جيدة.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية إن الرجال المثليين أكثر عرضة للإصابة بعدوى جدري القرود، لكن في بعض البلدان التي شهدت تفش للمرض قبل عام 2022، توفى مئات الأطفال بهذا المرض.

فيما حذر علماء الأوبئة من أن خطر الإصابة بجدرى القرود لا يقتصر على أى مجتمع واحد، وأن "شخصا ليس مثليا يمكن أن يصاب به بنفس السهولة مثل أي شخص مثلي".

وبلغ عدد الحالات المسجلة بجدرى القرود فى الولايات المتحدة حتى يوم الخميس، 2593 حالة إصابة، وكانت منظمة الصحة العالمية قالت إنها تدرس ما إذا كانت الزيادة الحالية في عدد الإصابات تشكل حالة طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا.

وصرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس في مؤتمر صحفى بأنه "مهما كانت توصية اللجنة، ستواصل منظمة الصحة العالمية بذل كل ما في وسعها لوقف جدري القرود وإنقاذ الأرواح".

ومنذ اكتشاف أولى الإصابات بمرض جدري القرود في مايو، بدأت العدوى تنتشر خارج بلدان وسط إفريقيا وغربها، حيث يستوطن الفيروس، ومن ثم انتشر الفيروس فى كل أنحاء العالم، لتصبح أوروبا بؤرته.