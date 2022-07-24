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إنفوجراف.. تفاصيل الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية لمحطات السكة الحديد

الأحد، 24 يوليه 2022 01:00 ص
إنفوجراف.. تفاصيل الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية لمحطات السكة الحديد السكة الحديد - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أوضحت وزارة النقل، طرق الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية لمحطات السكك الحديدية والتى تم تشغيلها مؤخرا بعدد من محطات السكة الحديد.

وفيما يلى طرق استخدام البوابات.

ـ الحصول على تذكرة السفر من شباك صرف التذاكر قبل دخول المحطة.

ـ وضع التذكرة بالمكان المخصص بالماكينة.

ـ لا يسمح إلا بمرور فرد واحد.

ـ يوجد مكان مخصص للتذاكر وآخر للكارت.

ـ الدخول بعد فتح الأبواب.

ـ التوجه إلى الرصيف واستقلال القطار.

ـ الاحتفاظ بتذكرة السفر حتى محطة الوصول.

ـ  تستخدم التذكرة مرة واحدة فقط للدخول والخروج يوم السفر.

 

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 خطوات الدخول والخروج من البوابات الإليكترونية 

 

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 خطوات الدخول والخروج 

 

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  خطوات الدخول والخروج 

 


السكة الحديد

البوابات الإلكترونية

دخول محطات السكة الحديد

التهرب من القطار



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