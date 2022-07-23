إصابة 14 شخصا إثر حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي بطريق إسكندرية الصحراوي

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 14 شخص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي بطريق الإسكندرية الصحراوي أمام السلمانية بالكيلو 55 اتجاه الجيزة، وانتقل رجال المرور للمكان وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الإسكندرية الصحراوي أمام السلمانية بالكيلو 55 اتجاه القاهرة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وكشفت المعاينة، اصطدام سيارتين ميكروباص وملاكي ونتج عن الحادث إصابة 14 شخص جري نقلهم إلي مستشفي الشيخ زايد التخصصي، ورفع حطام الحادث بالكامل.