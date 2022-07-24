إصابة عامل محارة إثر سقوطه من الطابق الثالث بالشرقية

أصيب عامل محارة بمحافظة الشرقية، اليوم، بسحجات متعددة وكسر بالكاحل الأيمن، إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء القيام بأعمال المحارة بقرية النخاس وتم نقله إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الأحرار، بوصول" جابر إ م " 23 عاما عامل محارة مقيم النخاس دائرة مركز الزقازيق ، مصابا بكسر بالكاحل الايمن ،وجارى تقديم الخدمة الطبية له من إسعافات أولية وأشعة مقطعية.

وتبين من سؤاله أقر حدوث إصابته إثر سقوطه من علو أثناء قيامه بأعمال المحارة بالنخاس طريق الترعة المردومة سقط من الطابق الثالث ، وجارى تحرير محضر بالواقعة.