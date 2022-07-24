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أكرم القصاص
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أوكرانيا: مقتل 39 ألفا و520 جنديا روسيا منذ بدء العمليات العسكرية

الأحد، 24 يوليه 2022 09:03 ص
أوكرانيا: مقتل 39 ألفا و520 جنديا روسيا منذ بدء العمليات العسكرية أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى من الجنود الروس إلى 39 ألفا و520 جنديا منذ بداية التدخل العسكري في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الموافق 24 يوليو.


وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أن "إجمالي خسائر العدو في الفترة من 24 فبراير إلى 24 يوليو بلغ 39 ألفا و520 جنديا".


وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1722 دبابة و3942 مركبة مدرعة و869 من النظم المدفعية و255 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و188 مروحية و2823 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 73 وحدة من المعدات الخاصة".


وأوضح البيان أن أكبر خسائر الجيش الروسي على مدار أمس كانت في اتجاهات منطقة كراماتورسك.


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