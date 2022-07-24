أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 3.75 جنيه للكيلو جرام.
- البطاطس 7.25 جنيه.
- البصل الأبيض 3.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 3.5 جنيه.
- الكوسة بـ 8.5 جنيه .
- الجزر بـ 7 جنيهات .
- الخيار بـ 8.5 جنيه .
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيهات.
- الباذنجان العروس 5 جنيهات.
- الفلفل البلدى 6.5 جنيه.
- الفلفل الألوان 12.5 جنيه.
- الليمون بـ 15 جنيها.
- فاصوليا بـ15 جنيها.
- بلح بارحى بـ34 جنيها.
- بامية بـ23 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- وورق عنب بـ19 جنيها.
- تفاح احمر إيطالى بـ30 جنيها.
- عنب أحمر بـ12.5 جنيه.
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