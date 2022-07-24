اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 يوليه 2022 10:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الخضار بالأسواق.. تراجع مستمر فى سعر البصل

الأحد، 24 يوليه 2022 09:00 ص
أسعار الخضار بالأسواق.. تراجع مستمر فى سعر البصل صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، استمرار تراجع أسعار البصل في الأسواق ليسجل بين 1 إلى 2 جنيه في الكيلو بسوق الجملة وبلغ سعر كيلو الطماطم 2.25 إلى 4.25 جنيه بارتفاع 50 قرش تقريبا والكوسة 5 جنيهات.

وأضاف في تصريحات له، أن الفاصوليا لا تزال عند متوسط سعر 5.5 إلى 9 جنيهات والجزر 2.5 إلى 5 جنيهات والملوخية 3 إلى 4 جنيهات، والفلفل الألوان 4 إلى 6 جنيهات والخيار 3.25 إلى 5.25 جنيه والخيار البلدي 3 إلى 4.5 جنيه والبامية 12 إلى 20 جنيها.

وأشار إلى أن سعر كيلو القلقاس 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات والثوم من 7 إلى 11 جنيها البلدي، والباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3 جنيهات والفلفل الرومي 3 الى 4 جنيها "الصوب" والفلفل الحامي 2.5 إلى 4.5 جنيه

 

 


اسعار الطماطم

البصل

شعبة الخضار

اسعار الفاكهة

اسعار الفاكهة اليوم

سعر الفاكهة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة