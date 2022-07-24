أخبار الاقتصاد.. تنفيذ 2064 وحدة بمشروع "سكن لكل المصريين" بالسويس الجديدة

كتبت أسماء أمين

تنوعت اليوم الأحد 24 -7-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، ومن أبرزها تنفيذ 2064 وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين" بمدينة السويس الجديدة.

تنفيذ 2064 وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين" بمدينة السويس الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بمدينة السويس الجديدة، والتى تضم عمارات سكنية تم البدء فى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، وأعمال المرافق بالمنطقة العاجلة للمدينة، واستكمال أعمال البنية الأساسية بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة، والمبانى الخدمية التى تم وجارٍ طرح تنفيذها.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة دفع العمل بالمشروعات الجارية، والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ بمواقع العمل، بجانب مراعاة تنفيذ المشروعات الخدمية والمرافق بما يتوافق مع متطلبات المدينة الحديثة.





الضرائب: إحالة 38 شركة لم تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية للنيابة



صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه تم إحالة 38 شركة أخرى لم تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من المرحلة السادسة منها إلى النيابة، وذلك وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مؤكدا على استمرار مصلحة الضرائب فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة، لافتًا إلى أن تاريخ الإلزام للمرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ فى 15 فبراير الماضي.

وقال عبد القادر إن الشركات الــ38 التى تم إحالتها للنيابة هى شركات مسجلة بمأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة صدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة السادسة للمنظومة، ولم تلتزم بالانضمام، لافتًا إلى أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تقوم مصلحة الضرائب بالتواصل معهم وإرسال عدة مراسلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية، وعند عدم استجابة تلك الشركات يتم إحالتهم للنيابة، مشددا على استمرار المصلحة فى اتخاذ إجراءات الاحالة إلى النيابة ضد الشركات التى لا تلتزم بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية تباعاً.

الرقابة المالية توافق على تأسيس شركة صندوق الاستثمار الخيرى "ولادنا"

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1251 لسنة 2022، بشأن الموافقة على تأسيس شركة صندوق الاستثمار الخيري-ولادنا، خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.

وكانت وزارة الاستثمار قد أصدرت فى الربع الأول من عام 2016، قراراً بجواز الترخيص بتأسيس صندوق استثمار خيرى، للجهات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويتضمن النظام الأساسى للصندوق الخيرى، ونشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، النص على اقتصار توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق حتى انقضائه على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو التى تشرف عليها أو التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.

التخطيط تستعرض وضع مصر فى تقرير التنمية المستدامة 2022

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وضع مصر فى تقرير التنمية المستدامة 2022، الذى يتم نشره سنويًا من جامعة كامبريدج بالتعاون مع مؤسسة (Bertelsmann Stiftung) الألمانية، وشبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN) التى تعمل تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، وبإشراف البروفيسور جيفرى ساكس، خبير التنمية المستدامة.

ويستعرض تقرير التنمية المستدامة لعام 2022 (2022SDR) بيانات عن أداء الدول تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويشير إلى المجالات التى تتطلب تقدمًا أسرع.

وحول تطور أداء مصر فى مؤشر أهداف التنمية المستدامة؛ أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى حصول مصر على 68.7 درجة عام 2022، وهى بذلك استطاعت أن تحافظ على أدائها فى المؤشر؛ بالرغم من انخفاض المتوسط الإقليمى من 67.1 فى 2021 إلى 66.7 فى 2022، لتحتل بذلك المركز 87 ضمن 163 دولة يشملهم التقرير.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.15% بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط مشتريات محلية، وربح رأس المال السوقى 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 624.178 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 9276 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 1698 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 11415 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3749 نقطة.