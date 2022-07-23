7 فوائد لإضافة الزبادى كوجبة يومية خفيفة

إذا كنت تحب الزبادي، فسوف تفرح بمعرفة أنها توفر أيضًا العديد من الفوائد الصحية لجسمك، وفقا لموقع " healthiguide"، فالزبادي هو طعام مخمر يتم صنعه عن طريق الجمع بين الحليب والبكتيريا الصحية.

وتشمل فوائد الزبادي الصحية كوجبة خفيفة:

تعزيز المناعة بشكل أفضل

امتصاص الكالسيوم

عدوى خميرة أقل

انتظام الجهاز الهضمي

تقليل خطر الإصابة بحساسية الطعام

منع الربو

تقليل الالتهاب

من أعظم فوائد تناول الزبادي تحسين نظام المناعة، إذا كنت تعاني من السعال ونزلات البرد، فستجد أن إضافة الزبادي إلى روتينك اليومي يتيح لك التمتع بصحة أفضل.إذا كنت تتناول منتجات الألبان من أجل زيادة تناول الكالسيوم، فإن تناول الزبادي سيسمح لجسمك بالفعل بامتصاص المزيد من الكالسيوم، وهذا لأنه يوفر لك الإنزيمات التي تحتاجها لهضمها، يمكنك بالفعل امتصاص الكالسيوم عن طريق تناول الزبادي أكثر مما يمكنك عن طريق شرب الحليب.تساعد البكتيريا الصحية في الزبادي على محاربة الخميرة الزائدة في جسمك، هذا يمكن أن يقلل من عدد عدوى الخميرة التي تعاني منها، بالنسبة للنساء المعرضات للإصابة بعدوى المهبل ، فإن تناول الزبادي يوميًا يمكن أن يشعر بالراحة.يوفر تناول الزبادي لجسمك بكتيريا صحية تعمل على الحفاظ على انتظام عملية الهضم، يمكن أن يساعدك على تقليل مشاكل الإمساك والإسهال.تشير بعض الأبحاث إلى أنه من خلال تناول المزيد من الزبادي بالبكتيريا ، يمكنك تقليل خطر الإصابة بمشاكل الحساسية من الطعام. يمكنك منع المشاكل وربما علاج الحساسية الغذائية بهذه الطريقة.هناك أدلة على أن استهلاك البكتيريا الصحية الموجودة في الزبادي سيساعد أنسجة الرئة على البقاء بصحة أفضل، على وجه التحديد، يمكن أن يحفز إنتاج خلايا الإنترلوكين مما يقلل من خطر الإصابة بالربو.

ترتبط العديد من الأمراض التي يعاني منها الأشخاص بالالتهابات بما في ذلك مرض السكري ومرض كرون والسرطان ومتلازمة التعب المزمن.