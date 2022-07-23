وكيل صحة الدقهلية يتابع حسن سير المنظومة الطبية بالمستشفيات

الدقهليه شريف الديب

تفقد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم، مستشفى شبراهور المركزي للتأكد من سير العمل، والاطمئنان على حسن سير المنظومة الطبية في إطار المتابعة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية.

استهل "مكين"، جولته بتفقد عدد من أقسام المستشفى منها (الاستقبال والعناية المتوسطة والاقسام الداخلية والعيادات الخارجية والمغسلة وغرف النفايات) للاطمئنان على سير العمل و الخدمات المقدمة للمرضى ومدى التزام وتواجد الفرق الطبية.

وقام وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من تدوين كافة البيانات والإجراءات الطبية والعلاجية للحالات بها.

واستأنف "مكين" الزيارة بتفقد الحضانات وقسم الغسيل الكلوى والمطبخ وتانك الأكسجين وغرفة الغازات وأسطوانات الأكسجين والمولدات.

وحرص وكيل وزارة الصحة خلال جولته المرورية بالمستشفى على استطلاع رأي المرضى والمستفيدين من الخدمات الطبية، مشددًا على مدير المستشفى بالاهتمام بالمرضى وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأكد "مكين" توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمة الطبية اللازمه للمرضى وتابع تطبيق الاجراءات الاحترازيه والوقائية اللازمة والتزام الفرق الطبية بارتداء الواقيات الشخصية والإستعدادات لمواجهة تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن مديرية الصحة بالدقهلية وقياداتها وإدارتها الفنية ستسخر كافة إمكانياتها لدعم إدارات المستشفيات والإدارات الصحية والاطقم الطبية والعاملين بها لرفع مستوى الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية متمنيا لجميع الاطقم الطبية دوام التوفيق والنجاح.