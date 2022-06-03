"صحة الدقهلية" تقيم فعاليات تدريبية لطرق الوقاية ومكافحة جدري القرود

فريق المحافظات

اختتمت صحة الدقهلية فعاليات اليوم التدريبى لإجراءات الوقاية من جدرى القرود والحد من خطورة الإصابة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتدعيم الكوادر الشابة بما يلزمهم من مهارات هامة للتعليم المستمر والبحث العلمى، وبناء على تعليمات د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان وتوجيهات د شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.



واختتمت فعاليات اليوم التدريبى على احتياطات مكافحة العدوى الخاصة بالتعامل مع حالات جدرى القرود، وذلك فى الأول من يونيو 2022م تحت إشراف د هانى حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى.



واستهدف التدريب فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات حيث تم التدريب على احتياطات مكافحة العدوى لمنع انتقال جدرى القرود والحد من انتشاره فى حال ظهوره.



وأوضح وكيل الوزارة أن جدرى القرود مرض فيروسى ينتقل من بعض الحيوانات للإنسان ومن الإنسان للإنسان عن طريق التلامس أو رذاذ الجهاز التنفسى وانه مرض محدود الانتشار وفى معظم الأحيان يتم التعافى منه تلقائيا. وأنه يمكن الوقاية منه من خلال الالتزام بغسل الأيدى والتباعد الجسدى والالتزام بآداب العطس والسعال وباقى احتياطات مكافحة العدوى. كما يذكر أنه لم يسجل أى حالات إصابة بجدرى القرود فى مصر.



كما أكد مكين على أهمية مثل هذه التدريبات لدعم الفريق الطبى بما يلزمه من مهارات هامة وذلك لرفع الوعى لمقدمى الخدمة بالمستشفيات استعدادا لأى طوارئ ودعى جميع الأطقم الطبية للاستمرار فى التعلم والاطلاع على شتى البحوث بمختلف المجالات للاستفادة منها على النحو الامثل والحصول على خدمة طبية أفضل لأهالى محافظة الدقهلية.



فاعليات اليوم التدريبي (1)



فاعليات اليوم التدريبي (2)



فاعليات اليوم التدريبي (3)



فاعليات اليوم التدريبي (4)



فاعليات اليوم التدريبي (5)



