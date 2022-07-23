وفاة عاطل نتيجة تناوله جرعة هيروين زائدة في الشرقية

الشرقية فتحية الديب

لفظ عاطل فى العقد الثاني من العمر، بالشرقية أنفاسه الأخيرة إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبوحماد المركزى تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء محمد والى،مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى،بوصول " أ ا ع " 20 عاما مقيم قرية تابعة دائرة أبوحماد، جثة هامدة.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة،تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة تعاطي جرعة مخدرات زائدة: هيروين " تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3546 إدارى مركز شرطة أبوحماد، وتمت إحالته النيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية على الجثة لبيان سبب الوفاة.