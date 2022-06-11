وفاة عاطل بعد تعاطيه جرعة مخدرات زائدة داخل حديقة فى المحلة

الغربية مصطفى عادل

عثرت الأجهزة الأمنية مساء اليوم، على جثة عاطل، يعمل في جمع الخردة، داخل إحدى الحدائق المهجورة، بمنطقة منشية البكري ثان المحلة بمحافظة الغربية، وتبين وفاته بعد تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بالعثور على جثة مجهولة الهوية داخل حديقة مهجورة بمنطقة منشية البكري.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين وفاة عاطل يعمل في جمع الخردة، بعد تعاطيه جرعة مخدرات زائدة. تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام واخطار النيابة العامة.