اليوم السابع
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السبت، 23 يوليه 2022 03:52 م
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وفاة طفل حزنا على وفاة والده بقرية في كفر الشيخ

السبت، 23 يوليه 2022 03:29 م
وفاة طفل حزنا على وفاة والده بقرية في كفر الشيخ اسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهدت قرية التفتيش التابعة للوحدة المحلية لقرية إصلاح شالما بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وفاة طفل يبلغ من العمر 16 عاما، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، حزنًا على وفاة والده الذي وافته المنية منذ فترة.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد بتلقي مركز شرطة سيدي سالم بلاغ، من أ. ع. أ، 40 عاما، ربة منزل، تفيد وفاة نجلها ويدعي “ ك. ر. م. أ ”، 16 عاما، مؤكدة أنه منذ وفاة والده وهو يعاني من حالة نفسية سيئة.

وانتقل عدد من ضباط مباحث مركز شرطة سيدي سالم، إلى موقع العثور على الجثمان، وتبين أن الجثمان لطفل، ولا توجد أي إصابات ظاهرية.

 


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