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وزير القوى العاملة يتابع تنفيذ إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو بالقطاع الخاص

السبت، 23 يوليه 2022 06:30 ص
وزير القوى العاملة يتابع تنفيذ إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو بالقطاع الخاص محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توجيهات لمديرى مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع.
 
وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعلن أن اليوم السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.
 
وقال الوزير: "إن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بتحديد إجازة عيد ثورة يوليو المجيدة في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص".
 
وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلى هذا الأجر.

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