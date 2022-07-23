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وزير التعليم العالى يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

السبت، 23 يوليه 2022 11:06 ص
وزير التعليم العالى يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمد صبحى

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هنأ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمي الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الـ 70 لثورة 23 يوليو 1952.
 
تمر اليوم الذكرى الـ70 على اندلاع ثورة 23 يوليو 1952، التى تمكنت من تغير واقع الحياة على أرض مصر، وإحداث تحولات نوعية سياسياً واقتصاديا واجتماعيا، وامتد تأثيرها ليتجاوز حدود الإقليم لتمنح الإلهام والأمل للشعوب التى تكافح من أجل حريتها، وتسهم فى تغيير موازين القوى بالعالم.
 
اندلعت قبل 70 عاما عندما قرر الضباط الأحرار أن يغيروا تاريخ مصر، فخرجوا فى ثورة باركها الشعب بعد ذلك، وكان لها أثر كبير على مستقبل مصر؛ إذ أطاحت بالملكية وصار فاروق آخر ملوك مصر وبدأ من بعدها العصر الجمهورى.
 
انتمت الثورة إلى الشعب المصرى وانحازت إليه بقرارات مثل قرار الإصلاح الزراعى ومجانية التعليم وبعد ذلك تأميم قناة السويس لاستكمال بناء السد العالى الذى استفادت منه مصر أكبر استفادة.
 
كان قائدها الزعيم جمال عبد الناصر ومعه رفاقه يتقدمهم اللواء محمد نجيب يحملون أرواحهم على أكفهم حال فشل الثورة لكنهم نجحوا، فراحوا يحققون أحلامهم فى التقدم للأمام بالمجتمع والتعبير عن آمال المصريين فى وطن حر تسوده العدالة الاجتماعية.
 
 

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