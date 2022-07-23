اليوم السابع
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السبت، 23 يوليه 2022 12:59 م
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نشوب حريق بمخزن مواد غذائية بالشرقية والحماية المدنية تدفع بـ5 سيارات للسيطرة عليه

السبت، 23 يوليه 2022 12:03 م
نشوب حريق بمخزن مواد غذائية بالشرقية والحماية المدنية تدفع بـ5 سيارات للسيطرة عليه حماية مدنية - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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اندلع حريق بمخزن مواد غذائية بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية، اليوم، وهرعت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ ودفعت بـ4 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على الحريق ومحاصرة النيران ومنع امتدادها للمساكن المجاورة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية،إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بمخزن مواد غذائية بشارع مصطفى كامل بندر ههيا، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء وخزان مياه، للسيطرة على النيران، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ههيا لموقع الحريق.

 

 


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