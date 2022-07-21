إصابة شخصين بالاختناق أثر اندلاع حريق داخل منزل في مركز الدلنجات بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب شخصان بالاختناق أثر اندلاع حريق داخل منزلهم بإحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، حيث تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل منزل بمركز الدلنجات بالبحيرة، بسبب ماس كهربائي، وتم السيطرة على الحريق، وإخماده قبل انتشاره بالمنازل المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة شخصين بضيق فى التنفس، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لإسعافهما، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

يذكر أن محافظة البحيرة، قد شهدت أمس الأربعاء، إصابة 6 أشخاص منهم، 4 أطفال بالاختناق جراء نشوب حريق داخل منزل بقرية العرب التابعة لمركز المحمودية، وتم تقديم الإسعافات الأولية، والفحوصات الطبية.

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.