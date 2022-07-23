مياه المنوفية: دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية فى مواجهة مخاطر العمل

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، على أهمية اعتماد التدريب كوسيلة أساسية لتدريب العاملين فى كافة المجالات التخصصية، حيث تساعد برامج تدريب الموظفين على تحسين معرفة ومهارات الموظفين لمواكبة التغييرات المختلفة فى مجال العمل، وتؤثر هذه التحسينات بشكل إيجابى على إنتاجية العمال والموظفين، حيث إن بعض الأشياء التى قد يتعلمها الموظفون من خلال التدريب تشمل أخلاقيات العمل والعلاقات الإنسانية والسلامة .

وذكر نجيب، أن الفترة التدريبية شهدت تنفيذ دورة تدريبية عن طرق الاسعافات الأولية فى مواجهه مخاطر العمل للتعرف على معنى الإسعافات الأولية و حالات الصدمة الناتجة عن التغير فى حجم الدم و الدورة الدموية الكبرى، التعرف على كيفية التعامل مع المصابين فى حالة الكسر أو الإغماء أو الحرائق.

وأوضح، تم تنفيذ دوره تدريبية للعاملين عن قياس المياه وانواع العدادات للتعرف على كيفيه قياس استهلاك المياه، والتعرف على العدادات الجافه والشروط الفنيه لتركيب العدادات المنزلية.

وأشار إلى أنه نفذت الإدارة العامة للتدريب دورة عن المبادئ الهيدروليكيه لمحطات تنقيه مياه الشرب السطحية، للتعرف على التصميمات الخاصة بتركيب المضخات والتعرف على طرق تصميم الخطوط الحاملة للمياه و المقصود بهيدروليكا المياه و المقصود بهيدروليك المحطات والتعرف على المعادلة المستخدمة فى حساب السريان فى القنوات المفتوحة.

وذكر نجيب، تم تنفيذ دورات عن اجراءات التشغيل القياسى للتعرف على اجراءات التشغيل القياسى لاصلاح وصيانة أعطال الشبكات ؛ كما تم تنفيذ دورة عن تكنولوجيا المعدات الحديثة لتطهير الشبكات والمجمعات وايضا دوره عن اساسيات معالجة مياه الشرب للتعرف على اساسيات معالجة مياه الشرب و العمليات المؤثره على اداء عملية الترويب و اجراءات التشغيل فى ظروف التشغيل الطبيعية .