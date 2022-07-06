تدريب رائدات ريفيات وممرضات بشمال سيناء على تقديم الإسعافات الأولية

شمال سيناء - محمد حسين

اختتمت فى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء فعاليات تدريب 21 رائدة ريفية وممرضة تابعة لإدارة الشيخ زويد الصحية على الإسعافات الأولية، نفذت التدريبات إحدى الجمعيات الأهلية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري .

قال الدكتور خالد زايد، مدير مشروعات الجمعية المنفذة، أن تدريب الرائدات الريفيات من وحدات صحية مختلفة على مستوى مركز الشيخ زويد من قرى ابو طويله و ابو رفاعي والشلاق وقبر عمير والسكادرة وأحياء مدينة الشيخ زويد .

أضاف أن هذا النشاط ضمن انشطه مشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء، ويهدف إلي تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة وتمكين الفئات المختلفة من الحصول على فرص صحية وتعليمية واقتصادية أفضل ومشاركة مجتمعية من خلال المبادرات الشبابية .

تم تدريب المشاركات على المعارف والمهارات المتعلقة بتقديم الإسعافات الأولية وتضمن نماذج محاكاه لحالات إصابات مختلفة والطريقة المثلى للتعامل معها مع استخدام مجسمات إنسانية تحاكي الإصابات والحالات المختلفة ومنها لا حوادث ونوبات قلبية و اغماءات و إصابات وجروح و كدمات وكسور وغيرها .

وأشار إلى انه توزيع مجموعة من الأجهزة الطبية على المشاركات وهى جهاز قياس الضغط وجهاز قياس السكر وجهاز قياس درجة الحرارة، والتدريب على استخدامها، وتضمنت الدورة التدريب على طرق وكيفية الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة والتوعية بها ومهارات تقديم التوعية الصحية للأسر .



الإسعافات الأولية



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