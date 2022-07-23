اليوم السابع
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ملك المغرب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

السبت، 23 يوليه 2022 04:11 م
ملك المغرب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة الملك محمد السادس ملك المغرب
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بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وأعرب الملك - في البرقية، التي نشرتها وكالة الأنباء المغربية، اليوم السبت عن أحر التهانئ وأصدق التمنيات للشعب المصري بتحقيق ما يصبو إليه من مزيد التقدم والرخاء.

وجاء في نص برقية العاهل المغربي: "كما أغتنمها فرصة سانحة طيبة لأعرب لفخامتكم عن اعتزازي بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، وبما تشهده علاقات التعاون القائمة بينهما من تطور مطّرد، والتي نحرص سويا على مواصلة توطيدها وتوسيع مجالاتها، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الشقيقين".

وأضاف: "أجدد لكم التهانئ المقرونة بصادق دعواتي لكم بموفور الصحة والهناء".

 


ملك المغرب

السيسي

الرئيس السيسي

ثورة 23 يوليو المجيدة

المغرب



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