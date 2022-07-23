مقتل فلاح بكسر فى الجمجمة إثر مشاجرة مع أقارب فتاة رفضوا زواجه منها بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لفظ فلاح بمحافظة الشرقية، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى الحسينية المركزى، متأثرا بإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، إثر حدوث مشاجرة بينه وبين شخصين، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إخطارا بورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى، بوصول "محمد أ م ح" 30 عاما فلاح، مقيم قرية سماكين الشرق مصاب بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وتوفى بعد يومين متأثرا بإصابته، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تبين من التحريات الأولية حدوث مشاجرة يوم الأربعاء الماضى بين المجنى عليه، وأقارب فتاة كان المجنى عليه قد تقدم للزواج منها، وتم رفضه من قبل أفراد عائلتها، وجدد طلبه مرة ثانية فحدثت بينه وبين 2 من أقارب الفتاة مشاجرة، تعديا خلالها عليه بالضرب المبرح بالة خشبية، محدثين إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، تم القبض على المتهمين من قبل ضباط مباحث الحسينية.

تم تحرير المحضر رقم 12654 جنح مركز شرطة الحسينية لعام 2022، وإحالته للنيابة العامة بالحسينية التى تولت التحقيقات، وأمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى، لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهمان أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت لهما تهمة القتل العمد.