اليوم السابع
Ads
السبت، 23 يوليه 2022 02:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع مسن صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بالشرقية

السبت، 23 يوليه 2022 01:37 م
مصرع مسن صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى مسن بمحافظة الشرقية، اليوم، مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم أثناء عبوره الطريق الإقليمى اتجاه بنها، صدمته سيارة مسرعة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إخطارا بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول" أحمد م ال " 70 عاما مقيم البلاشون دائرة مركز بلبيس، جثة هامدة.

تبين من التحريات والفحص أثناء عبوره الطريق الإقليمي اتجاه بنها أطاحت به سيارة مسرعة وتوفى فى الحال متأثرا بإصابته سحجات وكدمات ونزيف، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

 

 

 

 


الشرقية

قرية البلاشون

مركز بلبيس

مستشفى بلبيس

سيارة مسرعة

مصرع مسن



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة