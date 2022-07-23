مصرع مسن صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى مسن بمحافظة الشرقية، اليوم، مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم أثناء عبوره الطريق الإقليمى اتجاه بنها، صدمته سيارة مسرعة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إخطارا بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول" أحمد م ال " 70 عاما مقيم البلاشون دائرة مركز بلبيس، جثة هامدة.

تبين من التحريات والفحص أثناء عبوره الطريق الإقليمي اتجاه بنها أطاحت به سيارة مسرعة وتوفى فى الحال متأثرا بإصابته سحجات وكدمات ونزيف، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.