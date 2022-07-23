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مطران شبرا الخيمة يصلي القداس الإلهي ببيت سام مارك بحضور الأنبا نوفير.. صور

السبت، 23 يوليه 2022 09:09 م
مطران شبرا الخيمة يصلي القداس الإلهي ببيت سام مارك بحضور الأنبا نوفير.. صور جانب من الصلاة
القليوبية إبراهيم سالم

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صلى نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، القداس الإلهى، مع صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها، بكنيسة مار مرقس ببيت سان مارك، وذلك فى اليوم الروحى لكهنة شبين القناطر وزوجتهم.

 

وألقى الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، كلمة روحية، كما حاضر فى اللقاء صاحب النيافة الأنبا بافلى الأسقف العام بالإسكندرية.

 

وأوضحت إيبارشية شبرا الخيمة وتوابعها، فى بيانها، أنه أبدى جميع الحضور انبهارهم ببيت سان مارك، وقدموا كل الشكر والتقدير لنيافة الأنبا مرقس على هذا الصرح الكبير العظيم الذى يخدم كل الكرازة.


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