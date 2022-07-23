مصرع شاب صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق في الغربية

الغربية مصطفى عادل

لفظ شاب في العقد الثالث من العمر أنفاسه الأخيرة، بعدما صدمته سيارة ملاكي مسرعة على طريق المحلة طنطا أمام قرية محلة روح مركز طنطا، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث مروري على طريق المحلة طنطا، انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين اصطدام سيارة ملاكي بشاب يدعي "ا.م.ا" 25 سنة مقيم قرية شبشير الحصه مركز طنطا ، أثناء عبوره الطريق، تم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.