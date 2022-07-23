اليوم السابع
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السبت، 23 يوليه 2022 09:40 ص
أكرم القصاص
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"مشروعك" توفر 4 آلاف مشروع بدعم 615 مليون جنيه وتوفير 12 ألف فرصة عمل بالأقصر

السبت، 23 يوليه 2022 09:34 ص
"مشروعك" توفر 4 آلاف مشروع بدعم 615 مليون جنيه وتوفير 12 ألف فرصة عمل بالأقصر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت ميرفت سيد مدير إدارة المشروع القومي لمبادرة "مشروعك" بمحافظة الأقصر، عن إجمالي عدد المستفيدين بالمحافظة منذ انطلاق المبادرة في مارس من العام 2015 وحتى الآن، حيث وصل إلى أكثر من 4 آلاف مشروع تتنوع ما بين تجارى وصناعى وخدمى وزراعى.

وأضافت مدير مشروعك بالأقصر، فى بيان صحفى، أن قيمة هذه المشروعات وصلت إلى مبلغ 615 مليون جنية، كما وفرت من خلالها أكثر من 12 ألف فرصة عمل بمحافظة الأقصر، حيث يأتى ذلك بفضل التيسيرات والتسهيلات المقدمة من خلال وزارة التنمية المحلية، وكذلك بفضل توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والعمل على حل المشاكل والمعوقات التي تواجه المتقدمين للمبادرة.

وأكدت ميرفت سيد، أن المبادرة وفرت رخصة مجانية مدتها خمس سنوات، كما أن الفائدة وصلت إلى 5% متناقصة، وتيسيرا على المواطنين يوجد 7 مقرات في جميع مراكز ومدن المحافظة، وأنها تتعامل مع العديد من البنوك كبنك مصر والأهلي والزراعى المصرى والقاهرة والإسكندرية والإسكان والتعمير.

فيما يقول المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن برنامج "مشروعك" يستهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، والذي صدرت لائحته التنفيذية.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن مجالات المشروعات ضمن برنامج مشروعك شملت ما يلي:- (مزارع طيور - مواشي- أدوات كهربائية- اجهزة كهربائية – فلاتر – مبردات الهواء – بيع زيوت سيارات – أدوات منزلية - بقاله - ملابس – كوافير – مواد غذائية - مطاعم – مأكولات – حلوى من عجين – ورش – مغسله – بيع محمول - اكسسوارات – مستحضرات تجميل – منظفات وغيرها).

 

 


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