اليوم السابع
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الجمعة، 22 يوليه 2022 05:01 م
أكرم القصاص
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إزالة فورية لـ3 حالات تعديات على الأراضى الزراعية فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

الجمعة، 22 يوليه 2022 04:42 م
إزالة فورية لـ3 حالات تعديات على الأراضى الزراعية فى القنطرة غرب بالإسماعيلية جانب من الإزالات
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار التصدِّي بكل حزمٍ و قوة تجاه مخالفات البناء بدون ترخيص و التعدِّي على الأراضي الزراعية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على الرقعة الزراعية و تنظيم عملية البناء.
 
حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدِّي بالبناء على الأراضي الزراعية.
 
عباره عن منزل من الطوب الأبيض غير مكتمل البناء على مساحة (60)م بمنطقة الحلايمة، وتمت الإزالة بمعرفة مسئولي الوحدة المحلية.
 
وبقرية البياضية، تمت إزالة فورية لمبنى من الطوب الأبيض غير مكتمل البناء على مساحة 30متر، و تمت الإزالة الفورية للمبنى لأنه تعدى على أرض زراعية.
 
وبقرية النصر، تمت إزالة فورية لمبنى غير مكتمل البناء من الطوب الأبيض، على مساحة 100متر، و تم رفع تشوينات من الطوب الأبيض حوالي 3000 طوبة و تمت الإزالة حتى سطح الأرض، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، و تمت الإزالة بشكل كامل بمعدات الوحدة المحلية.
 
إزالة التعديات (1)
إزالة التعديات (1)

 

إزالة التعديات (2)
إزالة التعديات (2)

 

 

إزالة التعديات (3)
إزالة التعديات (3)

 

 

جانب من الإزالات (1)
جانب من الإزالات (1)

 

 

جانب من الإزالات (2)
جانب من الإزالات (2)

 

 

جانب من الإزالات (3)
جانب من الإزالات (3)

 

 

جانب من الإزالات (4)
جانب من الإزالات (4)

 


 



 

 


الاسماعيلية

إزالة التعديات

إزالة فورية

اخبار الاسماعيلية



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