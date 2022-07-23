محافظ دمياط: توريد 54232 طنا من القمح في الشون والصوامع

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن تجاوز نسبة توريد القمح بالشون والصوامع حتى الأربعاء الماضي معدل 192.71% بما يعادل 54232 طن و145 كجم، مما يؤكد على انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ منتصف إبريل الماضى .

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض؟، أن المحافظة تعمل على توريد أكبر كمية من القمح ، وضبط حركة تداوله وكذلك انتظام منظومة التوريد والتخزين ،مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتي الزراعة والتموين بشكل مستمر.

وفي هذا الصدد فقد وجهت محافظ دمياط بالتيسير على المزارعين خلال التوريد و رصد أى معوقات والعمل على حلها فورا .

ومن الجدير بالذكر أن المساحة المُنزرعة بالقمح بدمياط هذا العام قد بلغت 30170 فدان و13 قيراط ، وتم تحقيق نسبة تجاوزت 295.86% ، بالمقارنة مع ما تم توريده خلال تلك الفترة من العام الماضى .