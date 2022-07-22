توريد 630 ألف طن قمح لصوامع وشون محافظة الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار استقبال أطنان القمح المحصودة في جميع الصوامع والشون بنطاق المحافظة، والذي بدأ من ابريل الماضي والمستمر حتي شهر أغسطس القادم، مناشداً المزارعين بالإسراع في توريد القمح الي الأماكن المخصصة لذلك للحفاظ عليه من الإهدار أو التلف وحفاظاً على الأمن الغذائي للمواطنين باعتباره المحصول الإستراتيجي الأول للمحافظة.



وفي هذا السياق، تابع محافظ الشرقية سير توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية.



أوضح المحافظ أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ (138) طن و(565) كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس (629662 ) طن و (971) كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم (629801) طن (536) كيلو قمح ... مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت (423) ألف و (222) فدان تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.



أشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.



شدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بانحاء المحافظة لتيسير الوصول اليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكداً علي ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوى المحافظة.

