محافظ بني سويف يؤدى واجب العزاء في وفاة رئيس مجلس قروي قمبش بمركز ببا

بنى سويف هانى فتحى

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأداء واجب العزاء في وفاة رئيس مجلس قروي قمبش"نادي طه معوض"،والذي توفى صباح أمس الجمعة.

جاء ذلك خلال زيارته" اليوم" لقرية بني عتمان "مسقط رأس الفقيد" بمركز ببا ، حيث تقدم المحافظ بالعزاء والمواساة لأسرة رئيس القرية ، داعيا المولى عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يمن عليهم بالصبر والسلوان، مؤكدا أن باب مكتبه مفتوح لهم في أي وقت ، خاصة وأن الراحل كان مسؤولا تنفيذياً متميزاً، اتسم بالسمعة الطيبة والتفاني والإخلاص في العمل التنفيذي

من جانبها أعربت أسرة الراحل عن تقديرها لمحافظ بني سويف لحرصه علي تقديم واجب العزاء والمواساة لهم في فقيدهم العزيز، في لفتة إنسانية تجسد مدى قوة ومتانة العلاقة بين محافظ الإقليم وأعضاء الجهاز التنفيذي.

رافق المحافظ خلال أداء واجب العزاء كل من: اللواء جمال مسعود السكرتير العام، مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ محمد هاني غنيم قد أناب السكرتير العام المساعد، لحضور مراسم تشييع جنازة الفقيد " أمس الجمعة" عقب أداء صلاة الجنازة على الجثمان بمسجد قرية بني عتمان، قبل أن يوارى الثرى ودفنه بمقابر الأسرة بغياضة.