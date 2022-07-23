محافظ المنوفية: متابعة ميدانية لأعمال تطوير طريق "العراقية /المشتل" بالشهداء

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرورة التواجد الميداني والمتابعة الدورية لكافة المشروعات التنموية والخدمي بنطاق المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، حيث تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بدء أعمال فرد طبقة السن بطريق (العراقية/ المشتل) بطول 4 كم وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما تابع رئيس المدينة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع أعمال رفع (135) طن من المخلفات ونواتج الهدم بقرية أبو كلس طريق إبشادى لتحسين المظهر العام وتحقيق السيولة المرورية اللازمة .

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا أعمال تطوير موقف سيارات النموذجى "تلا / شبين الكوم" والمقام على مساحة 1800 متر ويضم (98) باكية لاستيعاب (120)سيارة ، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء مواقف حضارية بديلة عن المواقف العشوائية للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أعمال دهانات البلدورات والأرصفة وواجهات المصالح الحكومية وأعمدة الإنارة والميادين العامة بنطاق المدينة ، فضلا عن متابعة أعمال قص وتهذيب الأشجار والحدائق العامة بعدد من الشوارع الرئيسية لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة المتابعة الدورية لكافة أعمال التطوير والالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة لتحقيق أعلى معدلات إنجاز حتى يشعر المواطن بما يتم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع.