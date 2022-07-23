محافظ الغربية يتلقى تقريرا عن الذبائح داخل المجازر

الغربية عادل ضرة

تلقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، تقريرا من مديرية الطب البيطري عن أعمال الذبح المستمرة داخل المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة.

وأوضح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، أنه عقب قرار غلق مجزر طنطا العمومي، ونقل أعمال ذبح الحيوانات إلى مجزر شبشير الحصة، تم تسهيل كافة الإجراءات للجزارين والسلاخين لتنفيذ عمليات النقل والذبح مع وضع تصور فني لإدخال بعض التعديلات التي تسمح بتيسير عملية الذبح لهم، وذلك تنفيذاً للتوجيه الصادر من المحافظ.

وأوضح التقرير أنه تم فتح جميع المجازر بالمجان خلال عيد الأضحى المبارك حيث تم ذبح 1099 أضحية بالمجان ما بين (ضأن، ماعز، عجول بقري وعجول جاموسي) وذلك تحت إشراف ورقابة بيطرية من المديرية، كما أوضح التقرير إلى بدء توافد الذبائح عقب إجازة عيد الأضحى المبارك على مجزر شبشير وباقي المجازر المنتشرة في باقي المحافظة وعددها 19 مجزر، وذلك بداية من السابعة صباحاً وحتى السادسة مساء، مع تقديم كافة الإرشادات للمترددين على المجزر.

يذكر أن المجزر الجديد مقام على مساحة 30 قيراطا بواقع 3 عنابر ذبح، أحدها عنبر نصف آلي مخصص لذبح الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام بينما العنبرين الآخرين يعملان بشكل يدوي لذبح مزيد من هذه الحيوانات بجانب الجمال والماعز، كما يضم المجزر محطة معالجة سعة " 100 م3 / يوم " ومحطة تدوير مخلفات لإنتاج العلف ( كوكر) بسعة 3 طن بجانب المبنى الإداري والذي يضم معمل ومبنى الخدمات والذي يضم "غرفة أمن , غرفة عمال , غرفة مولد كهرباء ,غرفة كهرباء" ، خزان صرف ومعالجة سعة 200 م3 ، خزان مياه احتياطي بسعة 200 م3 ومنطقة تجميع الفرت ومنطقة استقبال وفحص الحيوانات لكل عنبر قبل الدخول لعنبر الذبح.