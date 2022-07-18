غلق مجزر طنطا ونقل الذبح إلى مجزر شبشير الحصة الجديد في الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية عن إغلاق مجزر طنطا العمومى بمنطقة العجيزى، على أن يتم نقل عملية الذبح إلى المجزر النصف آلى بقرية شبشير الحصة والذى تم افتتاحه مؤخرا وتشغيله بتكلفة 42 مليون جنيه، ليتمكن من ذبح 20 رأس ماشية و50 رأس أغنام فى الساعة بطريقة حديثة ومتطورة، ومجهز بأحدث الآلات المتطورة التى تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية لإخراج لحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية، هذا إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة صديقة البيئة.
وأضاف رحمى، أن المجزر الجديد مقام على مساحة 30 قيراطا بواقع 3 عنابر ذبح، أحدها عنبر نصف إلى مخصص لذبح الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، بينما العنبرين الآخرين يعملان بشكل يدوى، كما يضم المجزر محطة معالجة سعة " 100 م3 / يوم " ومحطة تدوير مخلفات لإنتاج العلف ( كوكر) بسعة 3 طن بجانب المبنى الإدارى والذى يضم معمل وخزينة أختام، ومبنى الخدمات والذى يضم "غرفة أمن، غرفة عمال، غرفة مولد كهرباء، غرفة كهرباء"، خزان صرف ومعالجة سعة 200 م3، خزان مياه احتياطى بسعة 200 م3 ومنطقة استقبال الفرت ومنطقة استقبال وفحص الحيوانات لكل عنبر قبل الدخول لعنبر الذبح.
وأوضح الدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطرى، أن خطة الدولة تهدف إلى إنشاء مجازر حديثة ومتطورة خارج الكتلة السكنية، وذلك بهدف حماية المواطنين من التلوث وانتشار الأمراض.
غلق مجزر طنطا ونقل الذبح إلى مجزر شبشير الحصة الجديد في الغربيةالإثنين، 18 يوليه 2022 02:48 م
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أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية عن إغلاق مجزر طنطا العمومى بمنطقة العجيزى، على أن يتم نقل عملية الذبح إلى المجزر النصف آلى بقرية شبشير الحصة والذى تم افتتاحه مؤخرا وتشغيله بتكلفة 42 مليون جنيه، ليتمكن من ذبح 20 رأس ماشية و50 رأس أغنام فى الساعة بطريقة حديثة ومتطورة، ومجهز بأحدث الآلات المتطورة التى تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية لإخراج لحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية، هذا إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة صديقة البيئة.
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